Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росіяни за тиждень випустили проти українців понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", – написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Крім того, вказав він, цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення української авіації бойовими літаками Gripen.

"Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", – наголосив президент.

Він підкреслив, що сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги.

"Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", – резюмував Зеленський.