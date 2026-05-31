Інтерфакс-Україна
Події
11:31 31.05.2026

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

2 хв читати
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Росіяни за тиждень випустили проти українців понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", – написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Крім того, вказав він, цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення української авіації бойовими літаками Gripen.

"Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", – наголосив президент.

Він підкреслив, що сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги.

"Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", – резюмував Зеленський.

Теги: #атаки_рф #зеленський #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 31.05.2026
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

11:13 31.05.2026
Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

10:43 31.05.2026
На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

10:42 31.05.2026
На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

10:33 31.05.2026
Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

19:41 30.05.2026
Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

14:55 30.05.2026
Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

12:54 30.05.2026
Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

ОСТАННЄ

СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

Росія намагається схилити Україну до фальшивого миру, цей сценарій неприйнятний – Ахметов

Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів на проїзд в Києві вимушеним кроком

Кличко привітав киян та всіх українців з Днем Києва

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Третя петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА