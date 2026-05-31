Ворожим дроном вночі пошкоджено відділення "Нової пошти" у Словʼянську

Російські війська дроном пошкодили вночі відділення №1 лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Слов’янську ( Донецька обл.), постраждалих немає, йдеться у повідомленні компанії в неділю.

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває", -повідомила "Нова пошта" в Телеграм.

Зазначається, що інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

"Нова пошта" також перебудувала логістичні маршрути для подальшого забезпечення доставки відправлень.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.