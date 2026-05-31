На Чернігівщині внаслідок удару загинула людина – ОВА

Російські окупанти вночі в неділю, 31 травня, атакував із застосуванням ударних безпілотників Корюківку на Чернігівщині, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Удар прийшовся по автостоянці одного з підприємств. На жаль, атака забрала життя чоловіка – він був водієм. Горіли вантажні автівки – сім із них знищені. Вогнеборці загасили пожежу", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, у селах Городнянської громади знищена вантажівка і причіп із резервуарами – ворог вдарив "герберами". У Семенівці пошкоджений будинок через удар FPV-дроном.

Загалом протягом доби ворог 21 раз обстріляв територію Чернігівської області.