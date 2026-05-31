На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

Російські окупанти впродовж минулої доби неодноразово атакували Житомирщину. Під ударом були об’єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів. Триває усунення наслідків ворожих ударів", – написав Бунечко в телеграм-каналі.

Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня.