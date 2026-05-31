10:42 31.05.2026

На Житомирщині внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва – ОВА

Російські окупанти впродовж минулої доби неодноразово атакували Житомирщину. Під ударом були об’єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів. Триває усунення наслідків ворожих ударів", – написав Бунечко в телеграм-каналі.

Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня.

10:33 31.05.2026
Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

19:03 29.05.2026
Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

18:53 29.05.2026
Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

15:03 29.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

14:13 29.05.2026
Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

18:59 27.05.2026
Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

18:10 23.05.2026
Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

13:04 28.04.2026
СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

09:47 26.04.2026
Ворог атакував Житомирщину, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

14:54 17.04.2026
РФ атакувала підстанцію на Житомирщині близько 20 "шахедами" – очільник "Житомиробленерго"

