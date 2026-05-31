Кличко привітав киян та всіх українців з Днем Києва

Міський голова столиці Віталій Кличко в неділю, 31 травня, привітав киян та всіх українців з Днем Києва.

"Київ. Серце України. Місто історії, архітектури, непохитної волі до життя і до свободи. Місто з особливою атмосферою і найкращими людьми. Столиця вистояла. Не зламав ворог Київ, не зламає Україну!", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що громада столиці продовжує допомагати захисникам, працювати та відновлювати місто від атак агресора.

"Ми любимо свій Київ і всі разом робимо його ще гарнішим. Перемога буде! І над столицею сяятиме сонце мирного дня і мирного свята. Ми віримо в себе і віримо в Україну! З Днем народження, рідний Києве! І вітаю всіх, хто любить наше місто!", – резюмував Кличко.