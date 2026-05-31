Інтерфакс-Україна
Події
10:33 31.05.2026

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ
Фото: Ґвара

У ніч на 31 травня російські окупанти атакували територію України 229 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України лишається декілька ворожих БпЛА.

