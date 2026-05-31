10:33 31.05.2026

Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС

Російські окупанти завдали удару по житловому сектору Шостки, що на Сумщині. Внаслідок удару травмовано людину, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Існувала загроза поширення вогню на сусідні споруди. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі усі осередки горіння ліквідовано.

