Росіяни вдарили по Шостці на Сумщині, постраждала людина – ДСНС
Російські окупанти завдали удару по житловому сектору Шостки, що на Сумщині. Внаслідок удару травмовано людину, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Існувала загроза поширення вогню на сусідні споруди. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Наразі усі осередки горіння ліквідовано.