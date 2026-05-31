Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 15 населених пунктах області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.