08:45 31.05.2026

Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 15 населених пунктах області, постраждали 11 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

