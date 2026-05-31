За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, семеро отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 976 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, росіяни здійснили 35 авіаударів по Малокатеринівці, Новомиколаївці, Кушугуму, Трудовому, Григорівці, Річному, Веселянці, Новому Полю, Ясній Поляні, Любимівці, Данилівці, Новорозівці, Любицькому, Заливному, Тернівці, Зеленій Діброві, Приморському, Оріхову, Сонячному, Новоселівці, Рівному, Широкому, Бабашах, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці та Червоній Криниці.

Крім того, 675 БпЛА різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Мар'ївку, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Вільнянку, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне та Злагоду.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Павлівці, Лук'янівському, Чарівному, Гуляйпільському та Добропіллю. 260 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Рибному.

Загалом надійшло 92 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.