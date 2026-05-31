Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1560окупантів, два танки, 57 артсистем, 14 бронемашин, 1894 БПЛА, а також 524 авто, інформує Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

" Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 364 060 (+1560) осіб, танків – 11 962 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од, артилерійських систем – 42 987 (+57) од, РСЗВ – 1 819 (+6) од, засоби ППО – 1 399 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од, крилаті ракети – 4 693 (+0) од, кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од, спеціальна техніка – 4 234 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.