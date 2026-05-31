Інтерфакс-Україна
Події
07:29 31.05.2026

Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1560окупантів, два танки, 57 артсистем, 14 бронемашин, 1894 БПЛА, а також 524 авто, інформує Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

" Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 364 060 (+1560) осіб, танків – 11 962 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од, артилерійських систем – 42 987 (+57) од, РСЗВ – 1 819 (+6) од, засоби ППО – 1 399 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од, крилаті ракети – 4 693 (+0) од, кораблі/катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од, спеціальна техніка – 4 234 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 30.05.2026
В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

08:18 30.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

07:29 30.05.2026
Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

08:33 29.05.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

07:42 28.05.2026
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

08:21 27.05.2026
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

08:21 26.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

ОСТАННЄ

31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВМС України знищили 6 російських ударних дронів

Одеса отримала від Японії партію гідропромивних машин для критичної інфраструктури – посольство

Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

Росіяни вдарили по Херсону, постраждала одна людина – МВА

Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА