31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 травня відзначають День Києва.

Ще сьогодні Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням, День хіміка, Всесвітній день блондинок.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Єрмія; святого мученика Єрмея, Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця, Зелені свята).

День Києва

День Києва щорічно відзначають в останню неділю травня. Місто відзначає свою 1544-ту річницю. Через дію воєнного стану масові заходи скасовані, а святкування переформатоване у безпечні локальні, благодійні та культурні ініціативи.

Нинішня столиця України колись була центром великої держави з територією від Балтики до Чорного моря й від Волги до Карпатських гір, відомої всім як Київська Русь. Біографія Києва нерозривно пов’язана з визначними історичними подіями, які залишили свій слід в безцінних архітектурних пам’ятках, музеях та навіть в назвах міських вулиць. Зберігаючи неповторну атмосферу старовини, Київ водночас є сучасним мегаполісом, політичним та духовним осередком української нації.

Традиційно визнаною датою заснування міста Київ вважається 482 рік, проте щодо цього досі ведуться суперечки — частина дослідників вважає, що місто з’явилося набагато раніше, інші дотримуються протилежної думки й називають часом заснування Києва VI – VII століття. Згідно з "Повістю минулих літ", яка є літописом XII століття, місто заснували вожді племені полян, три брати — Кий, Щек та Хорив разом зі своєю сестрою Либідь. Кожен з братів збудував своє поселення на окремому пагорбі, а разом вони утворили місто, яке було назване іменем старшого брата. Либіддю назвали річку — праву притоку Дніпра.

Місто мало вигідне положення на берегах Дніпра й сприятливий для сільського господарства клімат, тож для багатьох було бажаним трофеєм. У середині IX століття влада в Києві належала князю Аскольду, який вважається мучеником у Православній церкві України. Деякі історики вважають його вихідцем із Швеції, а український історик Брайчевський припускав, що Аскольд належав до династії Кия. Після вбивства Аскольда Київ захопив князь Олег, який у 882 році проголосив його столицею своєї держави, яку в більш пізніх історичних працях назвали Київською Руссю.

У часи правління князя Володимира Великого Київ економічно процвітав за рахунок торгового шляху уздовж Дніпра — так званої дороги "з варяг у греки", від країн Скандинавії до Візантійської імперії. Становленню міста як духовного центра держави сприяло запровадження християнства в 988 році — Київ прославився своїми церквами, вишуканим мистецтвом, численними ремеслами, а також дипломатичними відносинами з правителями Візантії, Франції, Англії та інших країн Європи.

Під час князювання Ярослава Мудрого в Києві спорудили Софійський собор і відкрили першу бібліотеку, активно розвивалися писемність і культура, кількість міських церков перевищувала чотири сотні. Чисельність населення Києва в ті часи була вищою, ніж у найбільших містах Європи, таких як Гамбург чи Лондон — кількадесят тисяч, до того ж архітектурна забудова міста вигідно відрізнялася від інших естетичністю та нормами, утвердженими на законодавчому рівні.

З 1362 року місто опинилося під владою Великого князівства Литовського і довгий час виконувало лише функції фортеці на нечіткому кордоні між Литвою та монголо-татарами. В 1569 році Київ перейшов під управління Речі Посполитої і став одним з центрів протистояння православ’я та римо-католицької експансії. Завдяки повстанню 1648 року на чолі з Богданом Хмельницьким місто, як і більшу частину України, було звільнено від польського панування, але формальний союз з Москвою, укладений Хмельницьким в 1654 році, надовго віддав Київ під владу Росії.

В XVIII – XIX століттях місто набуло значення великого транспортного й торговельного центру — розвинулося судноплавство Дніпром, в місті з’явилися перші електричні трамваї. Крім того, Київ вважався православним осередком всієї Російської імперії. Після жовтневого перевороту 1917 року влада в місті неодноразово змінювалася, зрештою Київ, як і вся Україна, увійшов до складу Радянського Союзу.

Друга світова війна була для Києва важким періодом з окупацією, руйнуваннями та масовими розстрілами мешканців міста в Бабиному Яру. Повоєнні роки відзначилися масштабною відбудовою, з 1960 року в Києві розпочав роботу перший український метрополітен, а кількість населення в місті перевищила мільйон. В 1991 році Київ вперше від часів Київської Русі повернув собі статус столиці незалежної держави і відтоді продовжує переживати нові події, які поповнюють його славетну історію.

Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням

Всесвітній день без тютюну — встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, святкують 31 травня кожного року. В цей день у всьому світі проходять антитютюнові акції.

На сьогодні, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей; очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік.

В Україні курить близько 11, 5 млн жителів, з них — 9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок. У відсотковому відношенні — 60% і 11,2%, відповідно. Приблизно третина населення у віці від 18 до 25 років — є постійними курцями. Більш як половина всіх курців свою першу сигарету викурили у віці до 12 років.

День хіміка

В останню неділю травня кожен рік святкують День хіміка. Це свято було відновлене 7 травня 1994 року. В цей було вирішено вшановувати робітників хімічної та нафтохімічної промисловості. Свято відзначається на підприємствах в містах, значна кількість населення яких працює на профільних промислових об’єктах.

Хімія займає важливе місце у житті людей. Її відкриттями користується не лише промисловість, а й кожна сім’я. Ліки, косметика, побутові засоби, більшість харчових добавок та речі першої потреби отримані за допомогою хімії.

Багато важливих для людства відкриттів відбулися завдяки хімікам випадково. Американець Чарльз Гудьїр відкрив рецепт виготовлення гуми, завдяки якому став засновником великої корпорації з виготовлення шин. Помилково на плиті він нагрів каучук з сіркою, таким чином відкривши вулканізацію.

Завдяки поганому знанню іноземної мови був винайдений замінник цукру – сукралоза. Профессор Леслі Г’ю попросив студента випробувати речовину. Хлопець, що погано володів англійською мовою, вирішив, що його прохають спробувати сукралозу на смак. В результаті він визначив, що речовина солодка.

Протиударне скло для автівок було винайдено також випадково. Хімік із Франції Едуард Бенедиктус впустив на підлогу скляну колбу з нітроцелюлозою, але вона не розбилася. Це і стало основою для розробки тришарового скла.

Всесвітній день блондинок

Свій день світловолосі жінки святкують в останній день весни, 31 травня. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США. Там група жінок-адвокаток вирішила довести, що блондинки можуть бути не лише красивими й розумними. Вони і заснували цей день.

Потім ініціативу підхопили в усьому світі. Цього дня організовують різноманітні паради, конкурси й навіть вигадують премії, якими нагороджують блондинок.

За словами вчених, вже до 2202 року натуральні блондинки зникнуть з лиця землі. Протягом останніх 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Бориса Йосиповича Межировського (1876–1951), українського живописця, графіка (США);

90 років від дня народження Павла Рафаїловича Нірінберга (1936–2008), українського архітектора (США);

50 років від дня народження Володимира Юрійовича Кудовби (1976), українського співака;

20 років від дня заснування (2006) Українського інституту національної пам’яті.

Ще цього дня:

1938 - Українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів;

1946 -У Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1989 - На установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів;

1997 - Підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.

Церковне свято

Трійця

Базові уявлення християн про Бога сконцентровані у класичному догматі Святої Трійці. Його суть в тому, що Бог існує в потрійному образі — як Творець і Батько зі Старого Завіту; як Син і Спаситель, що в подобі Ісуса Христа жив серед людей; як Святий Дух, що з’явився на землі символом нового життя. Багато в чому Трійця залишається поза людським розумінням, тому прийняття догмату Святої Трійці є ознакою справжньої беззаперечної віри, не підвладної раціональному аналізу. Свято Трійці, яке є однією з головних подій у християнському календарі, завжди відзначають у неділю, через 50 днів після Великодня, тому воно не має постійної дати.

Про події, що призвели до появи свята Трійця, відомо з книги Діянь апостольських в Новому Заповіті. Євангеліст Лука написав, що на десятий день після Вознесіння Ісуса Христа, тобто через п’ятдесят днів після його Воскресіння, в Єрусалимі відзначали іудейське свято П’ятидесятниці. Це було вшанування події, що сталася за багато століть до народження Христа, коли на горі Синай пророк Моісей отримав десять заповідей від Бога.

Оскільки Трійця співпадала зі збором врожаю, вона завжди відзначалася з великою радістю, тож багато іудеїв приїхали до Єрусалиму, щоб взяти участь в святкуваннях. На вулицях міста в цей час можна було чути чимало різних мов — адже приїжджі народилися й виросли в різних куточках великої Римської імперії.

Цього дня всі апостоли, мати Ісуса та інші його послідовники прийшли в Сіонську світлицю — місце, де раніше відбувалася Таємна вечеря. Ще перед своїм Вознесінням Христос у прощальній промові повідомив апостолів про майбутнє сходження Святого Духа, і вони очікували на цю подію, хоч і не розуміли, що саме має відбутися.

У той час, коли в Єрусалимських храмах починалися святкові молитви й жертвоприношення, навкруги з’явився звук, схожий на сильний вітер. Звук наповнив кімнату, де були апостоли, і над їхніми головами засвітились яскраві сполохи вогню. Це був незвичайний вогонь — він не обпалював, а лише давав неймовірне світло. Кожен, кого торкнувся цей вогонь, відчував незбагненну радість і просвітлення. Таким чином апостоли були охрещені Святим Духом і вогнем, як передрікав колись Іван Хреститель. Крім того, вони одразу виявили в собі здатність говорити на багатьох чужоземних мовах, якими раніше не володіли.

Іменини:

Єремія.

З прикмет цього дня:

Якщо 31 травня на дубах листя не повністю розгорнулися, то очікували поганого врожаю ярих ранньої сівби. Пар від землі йде – до дощу. Зозуля довго і без зупинки кує – до настання теплих днів. Дощова хмара шумить – до граду і вітру.

Останній день травня вважали дівочим святом. До Семи дів сільські свахи підшукували неодруженим чоловікам наречених з молодих та незаміжніх дівчат.

Рекомендується цього дня знайомитися – до довгих стосунків.

