Одеса отримала від Японії партію гідропромивних машин для критичної інфраструктури – посольство

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передало Одесі партію технічної допомоги, повідомляє посольство Японії в Україні.

"28 травня Японія через агенство JICA передала комунальним підприємствам Одеси 8 гідропромивних машин, що допоможуть очищувати та підтримувати роботу критичної інфраструктури, зміцнюючи стійкість і відновлення міста. Японія й надалі підтримуватиме відбудову України та постраждалих громад", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Крім того, посол Японії Масаші Накаґоме провів зустрічі з головою Одеської МВА Сергієм Лисаком та в.о. міського голови Одеси Ігорем Ковалем.

