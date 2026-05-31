Інтерфакс-Україна
Події
04:28 31.05.2026

Одеса отримала від Японії партію гідропромивних машин для критичної інфраструктури – посольство

1 хв читати

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передало Одесі партію технічної допомоги, повідомляє посольство Японії в Україні.

"28 травня Японія через агенство JICA передала комунальним підприємствам Одеси 8 гідропромивних машин, що допоможуть очищувати та підтримувати роботу критичної інфраструктури, зміцнюючи стійкість і відновлення міста. Японія й надалі підтримуватиме відбудову України та постраждалих громад", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Крім того, посол Японії Масаші Накаґоме провів зустрічі з головою Одеської МВА Сергієм Лисаком та в.о. міського голови Одеси Ігорем Ковалем.

Джерело: https://x.com/JPEmbUA/status/2060720585190129846

https://x.com/JPEmbUA/status/2060767010762416491

Теги: #допомога #одеса #японія #техніка

