02:46 31.05.2026

Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої станції та повідомити про результати верифікації, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Для об'єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов'язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6. За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS (МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається", – наголошується в коментарі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

В Держатомрегулювання зазначили, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

"Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні "фаєр-шоу" з БпЛА, ракетами тощо на промисловому майданчику ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну у створенні загроз для ЯРБ. Однак всі ці спроби виявилися невдалими та не отримали жодних підтверджень. Також наголошуємо, що окупаційна адміністрація  має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора", – резюмується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/snriugovua/1792

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:40 30.05.2026
МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

21:42 30.05.2026
Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

20:04 29.05.2026
МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

14:50 29.05.2026
Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

04:50 29.05.2026
МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

19:11 25.05.2026
Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

20:04 21.05.2026
Єрмак заявив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів його причетності до інкримінованих дій

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

04:53 15.05.2026
МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності БпЛА поблизу українських АЕС – зафіксовано понад 160 польотів

