Поширена росіянами інформація про нібито атаку по ЗАЕС має бути верифікована місією МАГАТЕ – Держатомрегулювання

Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії Агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 окупованої станції та повідомити про результати верифікації, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Для об'єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов'язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку №6. За даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS (МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається", – наголошується в коментарі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

В Держатомрегулювання зазначили, що всі нинішні позаштатні події та загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, які виникають – наслідок повномасштабної війни рф проти України та окупації української атомної електростанції.

"Нагадаємо, що російські окупанти вже неодноразово влаштовували різноманітні "фаєр-шоу" з БпЛА, ракетами тощо на промисловому майданчику ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну у створенні загроз для ЯРБ. Однак всі ці спроби виявилися невдалими та не отримали жодних підтверджень. Також наголошуємо, що окупаційна адміністрація має нести повну відповідальність за забезпечення фізичного захисту та цілісність споруд Запорізької АЕС. Будь-яка шкода, завдана українській АЕС в період її окупації, буде компенсована за рахунок репараційних коштів країни-агресора", – резюмується в повідомленні.

