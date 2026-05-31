00:36 31.05.2026

Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

Міністр землі Гессен з питань федеральних, європейських і міжнародних відносин Манфред Пенц відвідав Київщину, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ми підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин між нашим регіоном та Землею Гессен. Цей документ відкриває нові можливості для співпраці у сферах економіки, інвестицій, відбудови, місцевого самоврядування, освіти та обміну досвідом між громадами", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Крім того, Калашник і Пенц побували у Бучі, де відвідали Церкву Святого Апостола Андрія Первозваного та Меморіал жертвам російського вторгнення. Вшанували пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії. Важливо, щоб наші міжнародні партнери бачили правду про злочини росії та наслідки війни для українських громад", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Також відвідали Романівський міст в Ірпені – один із символів боротьби Київщини у перші тижні повномасштабного вторгнення та місце, через яке проходив шлях порятунку десятків тисяч людей.

"Дякую Манфреду Пенцу та всій команді Землі Гессен за підтримку Київщини та України. Переконаний, що наше партнерство буде наповнене конкретними проєктами та рішеннями, які принесуть користь жителям наших регіонів", – резюмував голова ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10315

21:40 28.05.2026
Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

19:45 28.05.2026
Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

19:25 28.05.2026
Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

18:36 28.05.2026
Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

17:16 26.05.2026
Посольство Німеччини: продовжуємо працювати в Києві у звичайному режимі

15:48 25.05.2026
Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

14:08 25.05.2026
Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

09:05 25.05.2026
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

19:04 22.05.2026
Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

