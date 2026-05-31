Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

Міністр землі Гессен з питань федеральних, європейських і міжнародних відносин Манфред Пенц відвідав Київщину, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ми підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин між нашим регіоном та Землею Гессен. Цей документ відкриває нові можливості для співпраці у сферах економіки, інвестицій, відбудови, місцевого самоврядування, освіти та обміну досвідом між громадами", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Крім того, Калашник і Пенц побували у Бучі, де відвідали Церкву Святого Апостола Андрія Первозваного та Меморіал жертвам російського вторгнення. Вшанували пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії. Важливо, щоб наші міжнародні партнери бачили правду про злочини росії та наслідки війни для українських громад", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Також відвідали Романівський міст в Ірпені – один із символів боротьби Київщини у перші тижні повномасштабного вторгнення та місце, через яке проходив шлях порятунку десятків тисяч людей.

"Дякую Манфреду Пенцу та всій команді Землі Гессен за підтримку Київщини та України. Переконаний, що наше партнерство буде наповнене конкретними проєктами та рішеннями, які принесуть користь жителям наших регіонів", – резюмував голова ОВА.

