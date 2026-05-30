23:40 30.05.2026

МЗС України: поширення РФ повідомлення про нібито атаку України на ЗАЕС – чергова інформаційна операція окупанта для відволікання уваги

Міністерство закордонних справ України рішуче відкидає чергові безпідставні звинувачення Російської Федерації щодо нібито "атаки України" на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня представниками російської державної корпорації "Росатом". Про це йдеться в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС в суботу.

"Розцінюємо ці заяви як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. Російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль", – йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що російська пропаганда намагається знову та знов просувати абсурдну конструкцію: держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім "захисником".

"Сам факт необхідності повторювати цю тезу вже свідчить про її неспроможність", – підкреслили в міністерстві.

Відзначається, що Російська Федерація роками відмовляється забезпечити повний і безперешкодний доступ міжнародних експертів до всіх зон Запорізької АЕС. Зокрема протягом усього часу перебування місії МАГАТЕ на станції міжнародним експертам не було надано доступу до західних частин турбінних залів енергоблоків. Російська сторона також систематично обмежувала доступ до інших об'єктів та приміщень станції під різними приводами.

"Держава, яка не допускає міжнародних інспекторів до окремих ділянок окупованого ядерного об'єкта, сьогодні вимагає від світу довіряти власним повідомленням про події на цьому ж об'єкті. Україна звертає увагу країн-членів МАГАТЕ на очевидну закономірність: практично перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Російська Федерація запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо Запорізької АЕС. Змінюються деталі, приводи та формулювання, однак незмінною залишається мета – відвернути увагу міжнародної спільноти від незаконної окупації станції, систематичного обмеження діяльності МАГАТЕ, порушення Росією міжнародного права та того факту, що саме російська військова присутність на території ЗАЕС залишається головною загрозою ядерній безпеці", – наголошується в коментарі.

В міністерстві нагадали, що нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ, під час якої країни-члени розглядатимуть Щорічну доповідь Агентства за 2025 рік та Доповідь Генерального директора про застосування гарантій.

"Для Росії ці документи становлять серйозну політичну проблему. У них знову буде зафіксовано, що Москва безуспішно намагається змінити вже четвертий рік поспіль: МАГАТЕ не визнає жодних російських претензій на Запорізьку АЕС; МАГАТЕ не визнає жодної російської юрисдикції над українськими ядерними об'єктами, розташованими на тимчасово окупованих територіях України; Агентство продовжує виходити з того, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною російською окупацією. Те саме стосується інших українських ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях, включно з об'єктами в Автономній Республіці Крим, зокрема Севастопольським дослідницьким реактором та підкритичною ядерною установкою, на які Росія безуспішно намагається поширити власні незаконні претензії", – зазначає МЗС.

Окремо міністерство звернулося до країн-членів Ради керуючих МАГАТЕ.

"Протягом багатьох років міжнародна спільнота реагувала на російські ядерні провокації заявами про занепокоєння, закликами до стриманості та дипломатичними формулами. Росія відповідає на занепокоєння новими провокаціями, на заклики до стриманості – новими порушеннями, на дипломатичні сигнали – подальшою ескалацією. Україна закликає 34 членів Ради керуючих МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії Російської Федерації не лише у заявах, а й у рішеннях", – закликає МЗС.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-chergovoyi-rosijskoyi-informacijnoyi-operaciyi-navkolo-zaes-naperedodni-zasidannya-radi-keruyuchih-magate

