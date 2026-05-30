Інтерфакс-Україна
Події
21:42 30.05.2026

Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

Росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Поширювані окупаційними ресурсами повідомлення про нібито удар Сил оборони України по об'єктах ЗАЕС є черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії, повідомляють Сили оборони Півдня України

"Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах. Саме російська федерація з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об'єкт на елемент військової інфраструктури. Ворог порушує вимоги щодо розміщення вогневих засобів ураження в межах п'ятикілометрової зони, розміщують засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції", – наголошується в повідомленні в Facebook.

Зазначається, що систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти.

"Заяви російської сторони про нібито удар Сил оборони України по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, адже це не перша подібна заява Москви. Схема відпрацьована: після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. Жодних доказів російська сторона традиційно не надає – і цього разу не стало винятком", – вказали в Силах оборони.

Так, наголошується, що ЗАЕС знаходиться приблизно за 50 км від сухопутної ділянки лінії бойового зіткнення. Нікополь – найближче місто на підконтрольній Україні території-розташований на іншому боці колишнього Каховського водосховища щонайменше за 10 км від станції.

Агресор навмисно не демонструє якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару. Крім того, на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5-6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона. Окрім того, окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист – пролетіти крізь нього непоміченим апарат фізично не міг. Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами.

"Збройні Сили України діють у межах міжнародного гуманітарного права. Стаття 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій прямо забороняє удари по ядерних об'єктах. ЗСУ її дотримуються. На відповідній ділянці фронту в період інциденту активних бойових дій не велося, жодних засобів ураження не застосовувалось", – резюмується в повідомленні.

 

