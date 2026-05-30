У Шевченківському районі відкрили артоб’єкт "Український щит" до Дня Києва

У Шевченківському районі столиці відкрили новий культурний артоб’єкт "Український щит", створений за участі українських ветеранів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, презентація відбулася напередодні Дня Києва на оновленій Бельгійській алеї поруч із дзвіницею Михайлівського Золотоверхого монастиря за участі посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса, дипломатів та представників міжнародних місій.

"На алеї встановили культурний артоб’єкт "Український щит", створений скульптором Олексієм Степановим за участі українських ветеранів. І сьогодні ми презентували цей артоб’єкт", – зазначив Кличко.

Мер повідомив, що "Київзеленбуд", УЗН та ШЕУ Шевченківського району оновили простір алеї. Впорядкування та озеленення виконали за підтримки бельгійських меценатів.

Під час церемонії лунала бельгійська музика та гімн Євросоюзу у виконанні Ірини Рябчун на дзвонах Михайлівського собору. Кличко та Якобс піднялися на дзвіницю, щоб побачити гру на дзвонах.

Як повідомлялося, Бельгійську алею створили в Києві вісім років тому як символ українсько-бельгійської дружби та розвитку культурного діалогу між Україною і Королівством Бельгія.