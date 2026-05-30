21:01 30.05.2026

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожна країна, що межує з Росією, почула слова Володимира Путіна про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку і більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи", – наголосив Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

Він висловив сподівання, що позиції Європи в цих питаннях будуть принциповими, будуть сильними та будуть вчасними.

"Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити. І я вдячний усім в Європі, хто підтримує нас, підтримує Україну – хто підтримує нас достатньо і саме тими рішеннями, саме тими кроками, які дійсно можуть нам допомогти", – резюмував президент.

Раніше Володимир Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення.

"Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС", – сказав Путін під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.

 

