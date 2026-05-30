Інтерфакс-Україна
Події
20:39 30.05.2026

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

1 хв читати
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба
Фото: https://www.facebook.com/

Державна прикордонна служба України попереджає громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, про накопичення транспортних засобів на виїзд з України у чотирьох пунктах пропуску.

"На виїзд з України: "Краківець" – 70 легкових автомобілів; "Шегині" – 45 автомобілів; "Угринів" – 20 автомобілів; "Устилуг" – 35 автомобілів. На в'їзд в Україну: "Шегині" – 50 автомобілів; "Краківець" – 30 автомобілів; "Устилуг" – 15 автомобілів", – повідомляє пресслужба ДПСУ.

Також на виїзд з України очікують 12 автобусів у пункті пропуску "Шегині" та 4 автобуси у пункті пропуску "Краківець".

"Нагадуємо, що для міжнародних автобусних перевезень діє електронна система "єЧерга", яка дозволяє перевізникам завчасно планувати час перетину державного кордону. Водночас у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" механізм слотування наразі не впроваджений. Через це автобуси прибувають без визначеного часу оформлення, що створює додаткове навантаження на ці напрямки. Щоб уникнути заторів та тривалого перебування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску", – наголосили в ДПСУ.

Теги: #польща #накопичення #кордон #транспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

21:02 27.05.2026
Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

17:45 27.05.2026
Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

Уряд спростив оренду державного майна для підприємств ОПК

Глава Пентагону: Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися

Рівень загрози для судноплавства в Ормузькій протоці залишається критичним – UKMTO

Кабмін звільнив голову НАДС Алюшину

Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст, двоє травмованих

Літнє подружжя важко поранене через удар fpv-дрона по цивільній автівці в Харківській області

Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

США контролюють ситуацію в Ормузькій протоці, стверджує Гегсет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА