На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

Фото: https://www.facebook.com/

Державна прикордонна служба України попереджає громадян, які планують перетин українсько-польського кордону, про накопичення транспортних засобів на виїзд з України у чотирьох пунктах пропуску.

"На виїзд з України: "Краківець" – 70 легкових автомобілів; "Шегині" – 45 автомобілів; "Угринів" – 20 автомобілів; "Устилуг" – 35 автомобілів. На в'їзд в Україну: "Шегині" – 50 автомобілів; "Краківець" – 30 автомобілів; "Устилуг" – 15 автомобілів", – повідомляє пресслужба ДПСУ.

Також на виїзд з України очікують 12 автобусів у пункті пропуску "Шегині" та 4 автобуси у пункті пропуску "Краківець".

"Нагадуємо, що для міжнародних автобусних перевезень діє електронна система "єЧерга", яка дозволяє перевізникам завчасно планувати час перетину державного кордону. Водночас у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" механізм слотування наразі не впроваджений. Через це автобуси прибувають без визначеного часу оформлення, що створює додаткове навантаження на ці напрямки. Щоб уникнути заторів та тривалого перебування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску", – наголосили в ДПСУ.