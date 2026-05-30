Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Впродовж дня 30 травня 25 разів ворог атакував Нікопольщину і Криворізький район, десятеро людей дістали поранень, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені гімназія, п'ятиповерхівка, приватні будинки, магазин, авто. Постраждали 9 людей. З них п'ятеро госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа у телеграм-каналі.

У Криворізькому районі під ударом були Грушівська і Зеленодольська громади. Постраждала одна людина. Понівечена інфраструктура, поінформував очільник ОВА.