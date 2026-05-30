Інтерфакс-Україна
19:19 30.05.2026

Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

Сили Центрального командування ЗС США (CENTCOM) завдали удару по комерційному судну, яке намагалося прорвати американську блокаду іранських портів і не зупинялося на вимоги військових, повідомило агентство The Associated Press із посиланням на чиновника, обізнаного з ситуацією.

Унаслідок удару, завданого американським літаком, судно було виведено з ладу і знерухомлено, зазначило джерело.

"Балкер Lian Star під прапором Гамбії проігнорував численні попередження американських сил, намагаючись увійти в іранський порт. Судно було виведено з ладу американською авіацією в Оманській затоці та залишається там у дрейфі", - сказало джерело, додавши, що американські сили на його борт поки що не піднімалися.

Це вже шосте судно, яке від початку блокади американські військові перехоплюють із застосуванням сили, зазначає агентство.

За даними CENTCOM, за час морської блокади ВМС США перенаправили вже 115 пов'язаних з Іраном торговельних суден, що прямували до портів цієї країни або виходили з них.

 

 

22:47 29.05.2026
За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

19:41 29.05.2026
Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

07:35 29.05.2026
РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

21:28 28.05.2026
Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

20:51 28.05.2026
Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

07:17 28.05.2026
Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

20:49 27.05.2026
Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

20:21 27.05.2026
Трампа не влаштовує варіант із передачею іранського збагаченого урану Росії або Китаю

