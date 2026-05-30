Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

Сили Центрального командування ЗС США (CENTCOM) завдали удару по комерційному судну, яке намагалося прорвати американську блокаду іранських портів і не зупинялося на вимоги військових, повідомило агентство The Associated Press із посиланням на чиновника, обізнаного з ситуацією.

Унаслідок удару, завданого американським літаком, судно було виведено з ладу і знерухомлено, зазначило джерело.

"Балкер Lian Star під прапором Гамбії проігнорував численні попередження американських сил, намагаючись увійти в іранський порт. Судно було виведено з ладу американською авіацією в Оманській затоці та залишається там у дрейфі", - сказало джерело, додавши, що американські сили на його борт поки що не піднімалися.

Це вже шосте судно, яке від початку блокади американські військові перехоплюють із застосуванням сили, зазначає агентство.

За даними CENTCOM, за час морської блокади ВМС США перенаправили вже 115 пов'язаних з Іраном торговельних суден, що прямували до портів цієї країни або виходили з них.