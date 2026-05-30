Уряд спростив оренду державного майна для підприємств ОПК

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості для масштабування українського оборонно-промислового комплексу та нарощування виробництва озброєння для потреб Сил оборони, інформує у суботу урядовий портал.

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, відповідно до рішення уряду, на період дії воєнного стану спрощується передача державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонної промисловості.

Йдеться насамперед про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

За словами Свириденко, новий механізм дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони.

Скористатися спрощеною процедурою зможуть підприємства, які мають статус критично важливих та включені Міністерством оборони України до реєстру виконавців державних контрактів. "Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", – наголосила Свириденко.