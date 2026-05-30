Глава Пентагону: Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США продовжать допомагати Україні щодо озброєння.
"Ми змінюємо виробництво всіх важливих видів боєприпасів, щоб забезпечити те, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а набагато більше у всьому спектрі. … Де ми можемо допомогти Україні, ми це зробили. Де ми можемо дати Європі можливість зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на кількість витрачених коштів, Європа активізувалася, а Україна була такою ж, якщо не більш ефективною, в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що можемо їм допомогти", – сказав Гегсет журналістам у кулуарах саміту з питань безпеки "Шангрі-Ла Діалог" у Сінгапурі.
Гегсет також заявив, що американці багато чого навчаються в України: "Ми продовжуємо вчитися тому, що Україна зробила на полі бою. ... Ми навчилися дуже багато в України, і тому, як вони працюють".