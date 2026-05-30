Рівень загрози для судноплавства в Ормузькій протоці залишається критичним – UKMTO

Рівень загрози для судноплавства в Ормузькій протоці залишається на позначці "критичний" на тлі триваючої американської блокади іранських портів, повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

У повідомленні підкреслюється, що блокада обмежує весь вхідний і вихідний трафік з іранських портів.

UKMTO попередило, що нейтральні торгові судна, які проходять через Ормузьку протоку, повинні триматися на відстані не менше 30 морських миль (близько 56 км) від кораблів ВМС США і бути готовими відповідати на радіоповідомлення або запити американських збройних сил, "щоб знизити ризик бути помилково сприйнятими за загрозу".

"Заходи щодо забезпечення дотримання блокади включають виведення з ладу та обстріл суден, які не демонструють негайного підкорення блокуючим силам", – йдеться у попередженні.

У ньому міститься застереження проти "проведення або участі у перевантаженні вантажів з судна на судно".

UKMTO зазначає, що судна "можуть вільно переміщатися в міжнародних водах" і що створення "зони попередження" покликане інформувати судна про те, що в цьому районі "проводяться небезпечні військові операції".

При цьому вказується, що загроза мінування судноплавних маршрутів через протоку та перешкоди в роботі супутникових навігаційних систем зберігаються.