Інтерфакс-Україна
Події
17:37 30.05.2026

Кабмін звільнив голову НАДС Алюшину

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Кабінет міністрів звільнив Наталію Алюшину з посади голови Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) у зв’язку із завершенням строку повноважень.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу.

Водночас Олега Войтовича призначено першим заступником голови Нацагентства держслужби і звільнено з посади заступника державного секретаря Кабміну.

Серед іншого, уряд звільнив Юлію Шигореву з посади заступника голови Національної соціальної сервісної служби України.

Як повідомлялося, із червня 2020 року Наталія Алюшина працювала головою НАДС на підставі контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19.

У травні 2021 року Кабінет міністрів по результатам конкурсу перепризначив Алюшину головою НАДС.

Раніше Алюшина працювала директором Генерального департаменту з управління персоналом на державній службі апарату НАДС, а також генеральним директором Директорату з питань координації політики енергетики та захисту довкілля в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

На початку травня в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Алюшина заявила, що не має наміру продовжувати обіймати посаду керівниці НАДС після завершення контракту.

