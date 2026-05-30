Інтерфакс-Україна
16:28 30.05.2026

Літнє подружжя важко поранене через удар fpv-дрона по цивільній автівці в Харківській області

Близько 9:40 у суботу біля Питомника Дергачівської громади Харківської області ворожий fpv-дрон поцілив по цивільному автомобілю, що їхав по трасі зі сторони облцентра, двоє людей поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"В автомобілі перебували 78-річний чоловік та 77-річна жінка, вони зазнали тяжких поранень і були госпіталізовані до лікарні. Зараз медики роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя. За попередньою інформацією, чоловік та жінка – це подружжя харківців, які їхали до себе на дачу", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

За його словами, окрім того, о 4:15 fpv-дрон вдарив по автівці, що була припаркована біля приватного домоволодіння у Слатиному. Без постраждалих.

