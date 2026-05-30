Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів.

"Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де Сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту рф у Чорному й Азовському морях практично нівельована", – зазначив Сирський у телеграм-каналі у суботу.

Він повідомив, що разом із начальником Генштабу ЗС України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС – берегові протикорабельні ракетні комплекси "Нептун", а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій – корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони.

"На місці провів нараду з питань оборони України з моря. Ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем. Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження", – зазначив Сирський.

За його словами, посилюватимуться також бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога.

"Ще один важливий напрямок – створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі. Певні рішення вже реалізовуються як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях", – повідомив головком.