Інтерфакс-Україна
Події
16:14 30.05.2026

Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

2 хв читати
Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні
Фото: https://t.me/osirskiy/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів.

"Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де Сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту рф у Чорному й Азовському морях практично нівельована", – зазначив Сирський у телеграм-каналі у суботу.

Він повідомив, що разом із начальником Генштабу ЗС України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС – берегові протикорабельні ракетні комплекси "Нептун", а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій – корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони.

"На місці провів нараду з питань оборони України з моря. Ознайомився з результатами та подальшими кроками в напрямку розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем. Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання – масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження", – зазначив Сирський.

За його словами, посилюватимуться також бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога.

"Ще один важливий напрямок – створення Інтегрованої системи морської обізнаності з об’єднанням всіх сенсорів міністерств і відомств України, що діють на морі. Певні рішення вже реалізовуються як на тактичному, так і на оперативному та стратегічному рівнях", – повідомив головком.

Теги: #чорноморська_оперзона #одеса #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 30.05.2026
До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

15:45 29.05.2026
Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

13:16 28.05.2026
Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

19:26 26.05.2026
Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

15:09 26.05.2026
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

09:33 26.05.2026
Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

11:20 25.05.2026
Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

10:15 25.05.2026
Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

20:01 24.05.2026
У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

08:20 23.05.2026
Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

США контролюють ситуацію в Ормузькій протоці, стверджує Гегсет

Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст – Мінрозвитку

Окупанти атакували на Сумщині цивільну автівку, поранено водія

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

Уряд спростив передачу державного майна в оренду оборонним підприємствам

В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА