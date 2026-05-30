США контролюють ситуацію в Ормузькій протоці, стверджує Гегсет

Шеф Пентагону Піт Гегсет у суботу заявив, що, незважаючи на заяви Тегерана про контроль над Ормузькою протокою, насправді США контролюють там обстановку.

"Вони хочуть говорити, що вони контролюють Ормузьку протоку, але це робимо ми", – наводить CNN слова Хегсета.

Він знову заявив, що США не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю, і що американські війська готові відновити бойові дії в регіоні.

Водночас Гегсет сказав, що переговори розвиваються у вигідному для США ключі.

Раніше під час виступу на безпековому форумі в Сінгапурі Гегсет сказав, що президент США Дональд Трамп проявляє терпіння для досягнення угоди про врегулювання конфлікту з Іраном.

На форумі Гегсет також привітав роль Пакистану в діалозі США та Ірану і говорив про "істинну дружбу" між Вашингтоном та Ісламабадом. Водночас міністр назвав Індію "найважливішим стовпом" у забезпеченні регіонального балансу в Південній Азії.

Напередодні Мінфін США оприлюднив заяву, згідно з якою угоди з Іраном для проходження суднами Ормузької протоки, навіть без сплати мит, не є законними. У відомстві зазначили, що платежі Корпусу вартових Ісламської революції або уряду Ірану не дозволяються.