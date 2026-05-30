Інтерфакс-Україна
Події
15:21 30.05.2026

Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст – Мінрозвитку

1 хв читати
Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст – Мінрозвитку
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/7415

Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру та працівників галузі: у суботу на Запоріжжі БПЛА уразив тепловоз, загинув машиніст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Під час повторної атаки також було також пошкоджено електровоз. росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура та люди, які забезпечують роботу транспорту й економіки країни", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

 

Теги: #тепловоз #запорізька #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 30.05.2026
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

18:38 29.05.2026
Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

14:01 29.05.2026
Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

21:46 27.05.2026
Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

США контролюють ситуацію в Ормузькій протоці, стверджує Гегсет

Окупанти атакували на Сумщині цивільну автівку, поранено водія

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

Уряд спростив передачу державного майна в оренду оборонним підприємствам

В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА