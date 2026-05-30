Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст – Мінрозвитку

Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру та працівників галузі: у суботу на Запоріжжі БПЛА уразив тепловоз, загинув машиніст, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Під час повторної атаки також було також пошкоджено електровоз. росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура та люди, які забезпечують роботу транспорту й економіки країни", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.