Окупанти атакували на Сумщині цивільну автівку, поранено водія

У Краснопільській громаді окупанти вкотре атакували цивільну автівку – поранено водія, повідомила у суботу Прокуратура Сумської області.

"За даними слідства, 30 травня 2026 року близько 7:30 год. у Краснопільській громаді Сумського району окупанти атакували безпілотником цивільну автівку. Поранено 58-річного водія. Йому вже надано необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.