Інтерфакс-Україна
Події
15:14 30.05.2026

Окупанти атакували на Сумщині цивільну автівку, поранено водія

1 хв читати

У Краснопільській громаді окупанти вкотре атакували цивільну автівку – поранено водія, повідомила у суботу Прокуратура Сумської області.

"За даними слідства, 30 травня 2026 року близько 7:30 год. у Краснопільській громаді Сумського району окупанти атакували безпілотником цивільну автівку. Поранено 58-річного водія. Йому вже надано необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Теги: #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 30.05.2026
Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

17:19 28.05.2026
Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

12:32 28.05.2026
Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:56 26.05.2026
Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

08:13 22.05.2026
Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

Сирський ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні

США контролюють ситуацію в Ормузькій протоці, стверджує Гегсет

Ворожий БПЛА уразив тепловоз на Запоріжжі, загинув машиніст – Мінрозвитку

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

Уряд спростив передачу державного майна в оренду оборонним підприємствам

В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА