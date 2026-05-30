14:55 30.05.2026

Зеленський провів спеціальну нараду щодо завдань в умовах війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, що провів "спеціальну нараду щодо наших подальших дій".

"Перше: дипломатія. Майже щодня на зв’язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, друге – це продовження гуманітарного треку, "ті обміни, про які вже була домовленість, – доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво".

"Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі", – зазначив глава держави.

