14:46 30.05.2026

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на 30 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовська обл., рф). За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Інші результати уточнюються. Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема – в інтересах військових формувань держави-агресора", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також, у районі Таганрога підтверджено ураження двох літаків Ту-142 та пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"Ступінь пошкоджень уточнюється", – додали в Генштабі.

Крім того, уражено склад зберігання БпЛА противника у районі Іванівки Харківської області та пункт технічного обслуговування катерів ФСБ РФ (Волошине, ТОТ АР Крим). Масштаби збитків уточнюються.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в районі Берестка Донецької області, на військовому полігоні "Трьохізбєнка" на Луганщині та полігоні "Приморський Посад" у Запорізькій області.

За результатами минулих заходів підтверджено, що 28 травня уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого українського Криму.

14:31 30.05.2026
Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

12:24 30.05.2026
СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

08:58 30.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

08:18 30.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

07:29 30.05.2026
Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

18:49 29.05.2026
СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

18:01 29.05.2026
СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

08:33 29.05.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

