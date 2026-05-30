В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 30 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовська обл., рф). За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Інші результати уточнюються. Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема – в інтересах військових формувань держави-агресора", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також, у районі Таганрога підтверджено ураження двох літаків Ту-142 та пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"Ступінь пошкоджень уточнюється", – додали в Генштабі.

Крім того, уражено склад зберігання БпЛА противника у районі Іванівки Харківської області та пункт технічного обслуговування катерів ФСБ РФ (Волошине, ТОТ АР Крим). Масштаби збитків уточнюються.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в районі Берестка Донецької області, на військовому полігоні "Трьохізбєнка" на Луганщині та полігоні "Приморський Посад" у Запорізькій області.

За результатами минулих заходів підтверджено, що 28 травня уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого українського Криму.