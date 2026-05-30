Інтерфакс-Україна
Події
14:31 30.05.2026

Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

1 хв читати

Сили оборони уразили черговий об’єкт російської нафтової інфраструктури на відстані 500 км від українського кордону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий об’єкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував підрозділам СБУ за цей результат.

"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру", – наголосив президент.

Теги: #сбу #нафтобаза_армавір #ураження

