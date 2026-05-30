Уряд спростив передачу державного майна в оренду оборонним підприємствам

Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", – резюмувала прем’єр.