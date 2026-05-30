Інтерфакс-Україна
Події
13:32 30.05.2026

В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози

1 хв читати
В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози
Фото: Pixabay

В неділю, 31 травня, в Україні очікуються невеликі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°. У західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 16-21°.

В Києві невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 31 травня в Києві була зафіксована в 1924 році і склала 33,1° тепла, найнижча вночі – 4,2° в 1907 році.

В понеділок, 1 червня, вночі в Україні, крім північних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті, Прикарпатті та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на Прикарпатті, у східних, Сумській області місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та заході країни 8-13°. Вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°.

В Києві без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 18-20°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 29.05.2026
Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами

Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами

12:59 28.05.2026
Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

13:03 27.05.2026
Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

12:17 26.05.2026
Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

12:44 25.05.2026
Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

14:25 24.05.2026
В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

12:43 22.05.2026
На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

14:10 21.05.2026
П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

12:58 20.05.2026
В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

14:19 16.05.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

Сили оборони уразили нафтобазу "Армавір" в Краснодарському краї РФ – Зеленський

Уряд спростив передачу державного майна в оренду оборонним підприємствам

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА