В Україні в неділю очікуються короткотривалі дощі, місцями грози

В неділю, 31 травня, в Україні очікуються невеликі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°. У західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 16-21°.

В Києві невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 31 травня в Києві була зафіксована в 1924 році і склала 33,1° тепла, найнижча вночі – 4,2° в 1907 році.

В понеділок, 1 червня, вночі в Україні, крім північних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті, Прикарпатті та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на Прикарпатті, у східних, Сумській області місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та заході країни 8-13°. Вдень 16-21°, на Закарпатті до 24°.

В Києві без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 18-20°.