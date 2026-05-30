Інтерфакс-Україна
Події
12:54 30.05.2026

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

1 хв читати
Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині
Фото: Нацполіція

За минулу добу у Дружківці одна людина загинула та одна зазнала поранення, ще п’ятеро було поранено в інших містах на Донеччині, повідомляє Національна поліція України у суботу.

"Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, та селища Красноторка, Олександрівка, Новоолександрівка, Сидорове", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

Всього, за інформацією Нацполіції, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 55 житлових будинків.

Так Дружківку росіяни атакували 11 разів, зокрема скинули на місто 10 керованих авіабомб. Одна цивільна особа загинула, інша дістала поранення. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі.

Ще четверо поранених – у Миколаївці, пошкоджено три багатоквартирних будинки.

По Красноторці ворог вдарив двома бомбами "КАБ-250" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 16 приватних будинків.

Краматорськ також зазнав 10 обстрілів: чотирма бомбами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджено приватний будинок, об’єкти інфраструктури, три цивільних авто.

В Лимані та Сидоровому пошкоджено по одному приватному будинку.

Внаслідок дронових атак в Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків і цивільне авто, в Новоолександрівці – чотири оселі та автомобіль.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

10:47 29.05.2026
Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

09:56 29.05.2026
Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області

Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області

09:12 29.05.2026
Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

18:57 28.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

ОСТАННЄ

Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА