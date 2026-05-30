Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Фото: Нацполіція

За минулу добу у Дружківці одна людина загинула та одна зазнала поранення, ще п’ятеро було поранено в інших містах на Донеччині, повідомляє Національна поліція України у суботу.

"Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, та селища Красноторка, Олександрівка, Новоолександрівка, Сидорове", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

Всього, за інформацією Нацполіції, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 55 житлових будинків.

Так Дружківку росіяни атакували 11 разів, зокрема скинули на місто 10 керованих авіабомб. Одна цивільна особа загинула, інша дістала поранення. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі.

Ще четверо поранених – у Миколаївці, пошкоджено три багатоквартирних будинки.

По Красноторці ворог вдарив двома бомбами "КАБ-250" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 16 приватних будинків.

Краматорськ також зазнав 10 обстрілів: чотирма бомбами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджено приватний будинок, об’єкти інфраструктури, три цивільних авто.

В Лимані та Сидоровому пошкоджено по одному приватному будинку.

Внаслідок дронових атак в Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків і цивільне авто, в Новоолександрівці – чотири оселі та автомобіль.