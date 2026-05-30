Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

Засновник компанії The Rebuild Watch Company, фінський годинникар Лео Вінтер задонатив Українському Червоному Хресту (УЧХ) частину коштів, отриманих з продажу лімітованої серії годинників, виготовлених із металу знищеного російського танка.

"Історія почалася у лютому 2022 року. Вінтер прагнув "створити щось хороше з чогось поганого". Так з’явився стартап Rebuild Watch і серія годинників під назвою Ctrl‑Z", – розповів УЧХ у Фейсбуці.

Для Вінтера комбінація клавіш Ctrl‑Z, яка на комп’ютері скасовує останню дію, стала символом прагнення "скасувати війну". Водночас назва обігрує літеру Z, яку Росія використовує як знак вторгнення в Україну.

Основою для корпусів годинників став метал російського танка Т‑90, який Збройні сили України знищили в Донецькій області.

Лімітована серія з 55 пронумерованих годинників (вартість одного – 7 500 євро) вже розпродана. Частину коштів – майже 64 тис. євро – The Rebuild Watch Company спрямувала Українському Червоному Хресту.

Вінтер уже відкрив передзамовлення на нову серію годинників Ctrl‑Shift‑Z. Частину прибутку також отримає Український Червоний Хрест для системної підтримки постраждалих від війни.

Як зазначається на сайті компанії, нова серія обмежиться 128 годинниками за ціною 16 тис. євро кожний і буде виготовлена ​​зі знищених штурмових машин російських окупантів. 33,33% прибутку від продажу годинників буде передано на гуманітарну роботу в Україні.