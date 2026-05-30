12:38 30.05.2026

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу, повідомляє пресслужба голови держави.

"Синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України", – йдеться у повідомленні.

Так, серед фізичних осіб – керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділів російської армії та суб’єкти, які служать Росії на наших тимчасово окупованих територіях.

Також до списку увійшли підприємства російського ВПК, виробники РЕБ, програмного забезпечення й компонентів для дронів, компанії з видобутку нафти, газу та золота. Зокрема, обмеження застосовані до російського виробника аерокосмічної продукції та компонентів для дронів ТОВ "Атлант Аеро", а також до російського виробника систем зв’язку та компонентів для БпЛА й ракет ТОВ "Ірз-Зв’язок".

Запроваджені санкції щодо компаній з ОАЕ, які продають верстати й обладнання для лабораторій, хімічну продукцію та запасні частини для комерційних літаків, і щодо експортера нафти в Білорусі.

Україна застосувала обмежувальні заходи й до трьох росіян: прокурорки Людмили Баландіної, причетної до системних репресій і порушень прав людини проти осіб, які підтримували Україну або критикували російську владу; судді Дмитра Гордєєва, також причетного до репресій, який виносив політично мотивовані рішення проти опозиціонерів і правозахисників; російської редакторки та пропагандистки Марії Сіттель, яка системно поширювала дезінформацію.

Також санкційні обмеження застосовані до 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану й 11 іранських компаній, які працюють у межах іранських програм з виробництва балістичних ракет та дронів.

"Ми продовжуємо синхронізувати санкційні режими з ЄС та партнерами. Очікуємо на подальше посилення тиску на Росію та всіх, хто допомагає їй підтримувати агресію. Вже завершуємо спільну роботу над проєктами наступних санкційних рішень ЄС і партнерських держав, зокрема 21-го пакету санкцій", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

