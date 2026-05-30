СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

В ніч на 30 травня оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали низки глибинних уражень по об’єктах паливної інфраструктури противника.

"Оператори 1-го окремого центру уразили нафтовий танкер тіньового флоту на території нафтобази "Курганнафтопродукт". Після цього підрозділ завдав ударів по резервуарах самої нафтобази", – повідомляє пресслужба СБС в телеграм-каналі.

Водночас оператори 412-ї окремої бригади Nemesis уразили Морський нафтовий термінал у н.п. Феодосія.

"Термінал є одним із ключових вузлів постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Кримського півострова та тимчасово окупованих територій півдня України. Внаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа", – зазначили в СБС.