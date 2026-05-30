Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

Вночі в суботу, 30 травня, росіяни прямим влучанням кількох десятків шахедів знищили будівлю вокзалу Шостка та пошкодили інфраструктуру станції, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях", – зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

В Укрзалізниці наголосили, що ранкові рейси в регіоні відправляються за графіком, можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах.