Інтерфакс-Україна
Події
10:45 30.05.2026

До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

1 хв читати

До Одеси прибув глава династії Пахлаві та спадкоємець іранської монархії Реза Пахлаві, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Ще в дитинстві він був проголошений наступником останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлеві й мав успадкувати престол. Однак після Ісламської революції 1979 року монархію в країні було повалено, а родина Пахлаві опинилася у вигнанні. Сьогодні Реза Пахлаві є однією з найвідоміших постатей іранської опозиції та виступає за демократичні зміни в Ірані", – написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Він додав, що Пахлаві візьме участь у Black Sea Security Forum, який стартував 29 травня за участю понад 1200 представників України, Європи, США та інших країн світу.

 

Теги: #одеса #пахлаві #black_sea_security_forum

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 28.05.2026
Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

Затримано чоловіка, який прив'язав гранату до дверцят авто підприємця в Одесі

19:26 26.05.2026
Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

Доктор Абердинського університету Силантьєв прочитав відкриту лекцію з біофізики в Одесі, де раніше навчався сам

15:09 26.05.2026
Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

Російський БЕК атакував вітрильний фрегат "Дружба" в Одеському морпорту – радник Міноборони

11:20 25.05.2026
Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

Культура, що об’єднує: в Одесі відбувся фестиваль болгарської громади

20:01 24.05.2026
У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

У Одесі вибухнув автомобіль, двоє поранених – СБУ розслідує як теракт

17:02 20.05.2026
В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

10:04 20.05.2026
Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

07:45 20.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

ОСТАННЄ

Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Естонія може запровадити обов'язкову строкову службу для жінок через демографічні виклики – ЗМІ

Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА