До Одеси для участі в Black Sea Security Forum прибув іранський спадкоємець Реза Пахлаві

До Одеси прибув глава династії Пахлаві та спадкоємець іранської монархії Реза Пахлаві, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Ще в дитинстві він був проголошений наступником останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлеві й мав успадкувати престол. Однак після Ісламської революції 1979 року монархію в країні було повалено, а родина Пахлаві опинилася у вигнанні. Сьогодні Реза Пахлаві є однією з найвідоміших постатей іранської опозиції та виступає за демократичні зміни в Ірані", – написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Він додав, що Пахлаві візьме участь у Black Sea Security Forum, який стартував 29 травня за участю понад 1200 представників України, Європи, США та інших країн світу.