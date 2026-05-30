10:35 30.05.2026

Лісовий: Немає катастрофічного дефіциту кадрів у школах, є 1,7 тис. вакансій

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що на сьогодні немає катастрофічного дефіциту кадрів у загальній середній освіті, на сьогодні є 1,7 тис. вакансій. 

"Ми маємо 1,7 тис. вакансій на сьогодні. Тобто ми не маємо такої катастрофічної цифри в кадровому дефіциті. Ми розуміємо, які в основному предмети найбільше страждають. Це природничі дисципліни, це англійська мова, це інформатика, це українська мова і література. І з огляду на те, як ми працюємо з мережею, ми розуміємо, що найгірша ситуація в малокомплектних школах. І це те рішення, яке, власне, повинні приймати громади, тому що вони повинні переглядати свою мережу з огляду на контингенти дітей", – сказав Лісовий в інтерв’ю "Радіо Свобода", додавши, що це офіційні цифри, але не всі школи можуть розміщувати свої вакансії.

Також він звернув увагу на те, що часто школи закривають потребу у вчителі з того чи іншого предмету за рахунок перерозподілу цих годин між вчителями, які вже працюють.

Як повідомлялося, у лютому заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що у 2024/2025 навчальному році приблизно 40 тис. (12%) вчителів вийшли із системи освіти.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначав, що за останні 10 років кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі, а кількість вчителів до 40 років – з 61 872 до 49 005 або на 20%. Крім того, за його словами, загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, впала з 284 074 до 227 832, тобто на 19,7%.

