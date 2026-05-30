Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що відомство не простежує негативного впливу від рішення про відкриття кордонів чоловікам у віці 18-22 років.

"Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу. Ми бачимо зростання тих, хто реєструється на НМТ… Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка перевищувала б якусь стандартну ситуацію", – сказав Лісовий в інтерв’ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, як на кількість абітурієнтів вплинуло рішення відкрити кордони для чоловіків 18-22 років.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2025 року в Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком, але зазначили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22 років не становить.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що прийняття рішення про дозвіл перетнути державний кордон чоловікам у віці 18-22 років не призвело до катастрофічної картини з виїздом.