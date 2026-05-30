09:32 30.05.2026

Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) провели зустріч з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Окрему увагу релігійні діячі звернули на аспекти морально-патріотичного виховання дітей і молоді. В контексті цього, наряду з позитивними напрацюваннями в цій сфері, було висловлене глибоке занепокоєння з боку конфесій щодо змісту програми сексуального виховання і посібників для дітей від 6 років і далі, в яких ігнорується інститут сім’ї, є протиставлення жінки і чоловіка, нездоровий вплив на психіку дітей, тощо. Було зазначено, що з цього приводу планується зустріч в Міністерстві освіти і науки України (МОН) з представниками релігійних спільнот", – йдеться в повідомленні Ради.

Також представники ВРЦіРО наголосили на важливості розвитку взаємодії між конфесіями та органами виконавчої влади й запропонували створити або відновити спеціалізовані громадські ради по співпраці з релігійними організаціями при центральних органах виконавчої влади.

"В якості прикладу було наведено багаторічну співпрацю між МОН та ВРЦіРО в форматі громадської ради співпраці з церквами і релігійними організаціями, яка діє з 2008 року. Релігійні діячі звернули увагу на важливість залучення представників ВРЦіРО при підготовці проєктів законів, які стосуються діяльності релігійних організацій", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, Свириденко зазначила, що сторони обговорили подальшу співпрацю держави та релігійних організацій.

"Серед важливих тем – розвиток військового капеланства, соціальні проєкти для громад, підтримка інституту сім’ї  і посилення голосу України у світі. Нас об’єднує спільна мета – підтримка людей та наближення справедливого миру для України", – написала вона в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у 2020 році колишній міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляла, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але необхідно знайти підходи, як її правильно впроваджувати, щоб ідею не було дискредитовано.

В січні 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту у шкільну програму в країні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

