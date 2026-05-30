Інтерфакс-Україна
Події
08:58 30.05.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1634 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 269 одиниць особового складу, з яких 124 – ліквідовано; 72 точки вильоту БпЛА; 13 засобів РЕБ; 94 одиниці автомобільної техніки; 36 мотоциклів та багі; 359 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-29.05) підрозділами СБС уражено 41 899 цілей противника, з них 8868 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

18:49 29.05.2026
СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

18:01 29.05.2026
СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

09:07 28.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

08:49 28.05.2026
ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

19:20 27.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

08:37 27.05.2026
ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

ОСТАННЄ

Лісовий: Ми не простежуємо негативного впливу від відкриття кордонів для чоловіків 18-22 років

Рада церков занепокоєна змістом програми сексуального виховання і відповідних шкільних посібників

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Естонія може запровадити обов'язкову строкову службу для жінок через демографічні виклики – ЗМІ

Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА