Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1634 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 269 одиниць особового складу, з яких 124 – ліквідовано; 72 точки вильоту БпЛА; 13 засобів РЕБ; 94 одиниці автомобільної техніки; 36 мотоциклів та багі; 359 безпілотних літальних апаратів противника.

"З початку травня (01-29.05) підрозділами СБС уражено 41 899 цілей противника, з них 8868 – особовий склад", – повідомили СБС.