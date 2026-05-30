Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, двоє людей загинули; ще 4 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік, постраждав 60-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.