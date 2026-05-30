Інтерфакс-Україна
Події
08:48 30.05.2026

Двоє загиблих і четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, двоє людей загинули; ще 4 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік, постраждав 60-річний чоловік; у с. Шестакове Старосалтівської громади зазнав поранень 46-річний чоловік; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

08:30 30.05.2026
Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

07:31 30.05.2026
Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

06:28 30.05.2026
МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

00:09 30.05.2026
У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

22:30 29.05.2026
Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

01:55 28.05.2026
Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

08:52 26.05.2026
Троє загинули, ще 33 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

07:45 26.05.2026
У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

