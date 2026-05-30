Інтерфакс-Україна
08:42 30.05.2026

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Унаслідок удару ворожого безпілотника по газопроводу в центральній частині Херсона постраждали троє людей, серед них двоє чоловіків і жінка, повідомила міська військова адміністрація.

За інформацією МВА, інцидент стався 29 травня близько 23:00, коли ворожий безпілотник влучив у газопровід у середмісті.

"Внаслідок удару травм зазнали двоє чоловіків віком 76 та 64 роки, а також 55-річна жінка", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ранком суботи.

За інформацією відомства, всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування.

 

06:28 30.05.2026
МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

18:44 27.05.2026
Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

07:51 26.05.2026
У Херсоні помер 53-річний чоловік, поранений 19 травня внаслідок атаки дрона "Молнія" – МВА

05:49 25.05.2026
У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в авто

17:24 24.05.2026
У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

12:36 24.05.2026
Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

08:57 23.05.2026
У Херсоні внаслідок атаки дрона по автомобілю поранено чоловіка – МВА

13:22 18.05.2026
Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

12:47 18.05.2026
Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

17:14 13.05.2026
У Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто без світла – мер

