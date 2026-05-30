У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

Унаслідок удару ворожого безпілотника по газопроводу в центральній частині Херсона постраждали троє людей, серед них двоє чоловіків і жінка, повідомила міська військова адміністрація.

За інформацією МВА, інцидент стався 29 травня близько 23:00, коли ворожий безпілотник влучив у газопровід у середмісті.

"Внаслідок удару травм зазнали двоє чоловіків віком 76 та 64 роки, а також 55-річна жінка", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ранком суботи.

За інформацією відомства, всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування.