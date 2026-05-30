Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Унаслідок російських обстрілів промислової інфраструктури Запоріжжя поранення дістали двоє людей, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру. Попередньо, одна людина поранена", – зазначив він у Телеграм-каналі ранком суботи.

Згодом очільник Запорізької ОВА уточнив, що постраждалий – чоловік близько 40 років, його стан тяжкий, медики надають необхідну допомогу.

"росіяни продовжують атакувати область. Внаслідок удару ще одна людина зазнала поранень", – зазначив згодом Федоров.