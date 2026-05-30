Інтерфакс-Україна
08:30 30.05.2026

Росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, двоє людей поранені – ОВА

Унаслідок російських обстрілів промислової інфраструктури Запоріжжя поранення дістали двоє людей, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"росіяни атакують промислову інфраструктуру обласного центру. Попередньо, одна людина поранена", – зазначив він у Телеграм-каналі ранком суботи.

Згодом очільник Запорізької ОВА уточнив, що постраждалий – чоловік близько 40 років, його стан тяжкий, медики надають необхідну допомогу.

"росіяни продовжують атакувати область. Внаслідок удару ще одна людина зазнала поранень", – зазначив згодом Федоров.

 

 

 

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

07:31 30.05.2026
Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

06:28 30.05.2026
МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

00:09 30.05.2026
У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

22:30 29.05.2026
Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

23:29 28.05.2026
Росія вдарила по Полтавщині

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

21:46 27.05.2026
Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

