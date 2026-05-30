Естонія може запровадити обов'язкову строкову службу для жінок через демографічні виклики – ЗМІ

Через очікуване скорочення кількості чоловіків призовного віку Естонія в перспективі може перейти до запровадження обов'язкової строкової військової служби також для жінок, повідомляє ERR, посилаючись на голову Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавескі.

За її словами, нинішні демографічні тенденції унеможливлюють комплектування Сил оборони виключно за рахунок чоловіків у довгостроковій перспективі.

"Я сподіваюся, що це питання радше належить до категорії "коли", а не "чи буде", – сказала Раннавескі, коментуючи ідею поширення обов'язкової строкової служби на жінок.

Вона зазначила, що період, коли в країні народжувалося до 15 тис. хлопчиків на рік, залишився в минулому, тоді як нині цей показник становить близько 4-5 тис.

"Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною; ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", – зазначила вона.

За словами очільниці KRA, упродовж найближчих 14 років Естонія ще зможе комплектувати армію виключно за рахунок чоловіків, однак уже зараз необхідно враховувати подальші демографічні зміни.

За даними KRA, кількість жінок, які добровільно проходять строкову службу, останніми роками знижується: у 2021 році – 60 осіб, у 2023 – 50, у 2024 – 49, у 2025 – 45.