Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 291 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб