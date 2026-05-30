Інтерфакс-Україна
Події
08:18 30.05.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 291 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 30.05.2026
Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

08:33 29.05.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

07:42 28.05.2026
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

08:21 27.05.2026
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

08:21 26.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

07:34 26.05.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

ВАЖЛИВЕ

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ОСТАННЄ

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

30 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

Україна та Канада запускають спільне виробництво українських безпілотників у межах оборонно-промислової співпраці

На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА